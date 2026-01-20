Venezuela oficializa a Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto

Venezuela oficializó el martes al exdefensor vinotinto Oswaldo Vizcarrondo como seleccionador absoluto de cara al próximo ciclo mundialista tras el fracaso en la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Vizcarrondo, de 41 años, se desempeñó como entrenador interino luego del despido del argentino Fernando "Bocha" Batista a raíz del fracaso de la Vinotinto para clasificarse a la cita que Estados Unidos, Canadá y México organizan entre junio y julio próximos.

Lo asistirá Cléber Xavier, que fue asistente técnico de Tite en la selección de Brasil en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, además de técnico en propiedad del Santos de Sao Paulo.

"Esto no es un nombramiento, esto es un proyecto. Esto es un proyecto a largo plazo", dijo el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez. "Logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta".

Como interino, Vizcarrondo solo dirigió a la absoluta en una oportunidad: derrota 1-0 en un amistoso frente a Argentina en Miami, en octubre pasado.

Nacido en Caracas y formado como técnico en Francia, Vizcarrondo asume la selección principal tras dirigir los combinados Sub-17 y Sub-20.

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca ha clasificado a un Mundial.