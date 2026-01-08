Venezuela: ONG advierte, agravamiento de la crisis en Venezuela y Colombia

"Los recientes eventos en Venezuela generan nueva incertidumbre para personas que han lidiado durante mucho tiempo con la inestabilidad política y económica", dijo el presidente y director ejecutivo de la IRC, David Miliband, en un comunicado distribuido por la organización.

Miliband subrayó que "existen implicaciones regionales, incluida Colombia, que ya alberga a casi 3 millones de refugiados venezolanos acogidos en países vecinos". La ONU y plataformas como la R4V han documentado desde 2014 un éxodo masivo desde Venezuela, con millones de migrantes y refugiados desplazados en la región ante la crisis en su país de origen.

El responsable de la IRC señaló que Colombia figura en la lista de vigilancia de emergencias de la organización para 2026, dada la posibilidad de que una nueva crisis económica en Venezuela combine con el riesgo de un aumento del desplazamiento interno y transfronterizo. "El potencial de una nueva y gran crisis económica y de desplazamiento desde Venezuela, junto con los riesgos de un posible conflicto interno en Colombia, mantiene al país en nuestra lista de emergencia para 2026", agregó Miliband.

El Emergency Watchlist 2026 de la IRC es un informe anual que identifica los países más propensos a enfrentar un deterioro humanitario en el próximo año, basándose en decenas de variables cuantitativas y cualitativas, e incluye a naciones de Africa, Oriente Medio y América Latina, donde la organización ya opera en contextos de conflicto, desplazamiento y fragilidad institucional.

Venezuela ha enfrentado desde hace años severas dificultades socioeconómicas y políticas que han provocado uno de los mayores movimientos migratorios de la región, con millones de ciudadanos saliendo del país y buscando refugio o mejores oportunidades en naciones como Colombia, Brasil y Ecuador, entre otras.

La advertencia de la IRC se produce en un contexto en el que organismos internacionales han alertado que las crisis humanitarias globales están aumentando mientras el apoyo internacional y la financiación disminuyen, una tendencia que, según el informe "Emergency Watchlist 2026", podría llevar a que comunidades vulnerables queden aún más desprotegidas si no se toman medidas preventivas. (ANSA).