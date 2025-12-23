LA NACION

Venezuela: ONG, «alarma situación de los detenidos políticos en las cárceles»

Los familiares denuncian amenazas de muerte y posibles desapariciones.

Las familias presentaron denuncias ante diversas organizaciones internacionales debido a la gravedad de las violaciones denunciadas.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicó que las personas detenidas son sometidas a prácticas inhumanas y degradantes destinadas a quebrar su resistencia psicológica mediante la intimidación sistemática y el aislamiento prolongado.

Testimonios recopilados por la organización hablan de amenazas directas por parte de funcionarios penitenciarios, quienes supuestamente advirtieron a los presos que serían "los primeros en morir" en caso de una hipotética operación militar extranjera, calificándolos de posibles "escudos humanos".

El Observatorio también denuncia restricciones arbitrarias a las visitas familiares, la atención médica, el contacto con abogados defensores y la entrega de paquetes.

La organización subrayó que resulta especialmente alarmante la denegación oficial de la custodia: a pesar de saber que sus familiares están recluidos en El Rodeo I, las autoridades niegan formalmente su presencia, creando un limbo legal que podría constituir una desaparición forzada. (ANSA).

