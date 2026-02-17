Venezuela: ONG asegura que tras excarcelaciones permanecen más de 600 presos políticos

Hasta este lunes de Carnaval, se han verificado 444 liberaciones desde el 8 de enero, cuando Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria y presidente de la Asamblea Nacional, anunció que se llevaría a cabo un proceso de "número significativo" de excarcelaciones.

Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, alertó que "todavía hay más de 600 personas" encarceladas por motivos políticos. Romero enfatizó que la organización no considera verdaderas excarcelaciones los traslados a arresto domiciliario ni las medidas restrictivas, ya que los afectados siguen privados de libertad y son contabilizados como presos políticos.

"Estas restricciones incluyen limitaciones a la movilidad, obligaciones de presentación periódica ante tribunales y prohibiciones de salida del país, lo que perpetúa la represión", señaló Romero, destacando que tales medidas mantienen a los individuos bajo control estatal y no restauran plenamente sus derechos básicos.

El Foro Penal indicó que el número real de detenidos podría ser superior, debido a nuevos casos reportados por familias que anteriormente no denunciaron por temor a represalias o por falta de información sobre el paradero de los detenidos.

Esta situación se enmarca en un contexto de crecientes tensiones políticas en Venezuela, donde el chavismo ha sido acusado internacionalmente de utilizar el sistema judicial para silenciar a opositores.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han exigido la liberación incondicional de todos los presos políticos en el país, la gran mayoría de los cuales fueron detenidos durante los años de gobierno de Nicolás Maduro (2013-2025). (ANSA).