Venezuela: ONG documenta 18 muertes por ataques de EEUU en Caracas
La mayoría de los fallecidos son jóvenes militares de bajo rango
Este registro civil, difundido este domingo, es el primer esfuerzo de documentación detallada frente a la opacidad oficial, destacando que la gran mayoría de los fallecidos eran militares de bajo rango y jóvenes procedentes de sectores populares.
El reporte contrasta significativamente con las cifras preliminares difundidas por el diario The New York Times, que citando a fuentes oficiales anónimas, estimó al menos 40 muertes.
Sin embargo, a diferencia del medio estadounidense, que no aportó identidades ni perfiles específicos, el recuento local pone rostro a las víctimas, confirmando que el mayor impacto de los ataques aéreos recayó sobre efectivos de tropa, así como a una civil que se encontraban en las inmediaciones de los objetivos estratégicos del ataque estadounidense. (ANSA).