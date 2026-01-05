Venezuela: ONG documenta 18 muertes por ataques de EEUU en Caracas

Este registro civil, difundido este domingo, es el primer esfuerzo de documentación detallada frente a la opacidad oficial, destacando que la gran mayoría de los fallecidos eran militares de bajo rango y jóvenes procedentes de sectores populares.

El reporte contrasta significativamente con las cifras preliminares difundidas por el diario The New York Times, que citando a fuentes oficiales anónimas, estimó al menos 40 muertes.

Sin embargo, a diferencia del medio estadounidense, que no aportó identidades ni perfiles específicos, el recuento local pone rostro a las víctimas, confirmando que el mayor impacto de los ataques aéreos recayó sobre efectivos de tropa, así como a una civil que se encontraban en las inmediaciones de los objetivos estratégicos del ataque estadounidense. (ANSA).