Venezuela: ong estima deuda externa superior a US$ 170.000 millones

Tras varios años de ausencia de cifras oficiales, el dato de la ONG ha sido contextualizado por economistas locales que estiman que la deuda representa el 160% del Producto Interno Bruto de Venezuela.

La ONG destaca que la opacidad informativa impide conocer con precisión pagos, intereses acumulados y reducciones por ingresos petroleros, dejando a los ciudadanos sin datos fiables.

Venezuela se encuentra en default selectivo desde 2017, lo que complica el acceso a financiamiento internacional. Buena parte de lo adeudado se contrajo a través de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según estimaciones independientes.

Además, contribuye al desorden en la materia lo que advierten expertos: diversos cambios legales en los años de Nicolás Maduro en el poder permitieron contraer deuda sin supervisión parlamentaria, generando desafíos para el nuevo gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, cuya apuesta es atraer la inversión extranjera.

Transparencia Venezuela urge al Ejecutivo a divulgar el monto oficial reconocido de la deuda para fomentar la transparencia en la gestión macroeconómica del Estado. (ANSA)