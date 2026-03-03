Venezuela: ONG registra 603 excarcelaciones de presos políticos este año

Según el informe de la JEP, difundido a través de sus redes sociales, de esa cifra total, 459 corresponden al período del 8 de enero al 20 de febrero —previo a la aprobación de la Ley de Amnistía— y 144 se registraron después de su entrada en vigor.

Los datos provienen de un proceso sistemático de documentación y validación de casos, tras el anuncio oficial de liberaciones y la recepción de nuevos reportes, según JEP.

La organización precisó que, tras verificar un "número significativo" de casos adicionales, aún permanecen 759 personas detenidas por motivos políticos en el país.

La ONG, con amplia experiencia en el tratamiento de casos de presos políticos y con énfasis en el acompañamiento de familiares, exigió mayor transparencia por parte de las autoridades y la publicación oficial de información detallada sobre las excarcelaciones, al tiempo que reiteró que las liberaciones posteriores a la Ley de Amnistía no necesariamente derivan de su aplicación directa.

Este balance se produce en medio de un proceso de amnistía impulsado por el gobierno, que ha sido lenta e irregular según las organizaciones de derechos humanos Provea y Foro Penal.

(ANSA).