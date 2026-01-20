Venezuela: ONG registra 777 presos políticos tras recientes excarcelaciones

El reporte fue emitido la noche de este lunes por el presidente de la ONG, Alfredo Romero, a través de un balance actualizado en las plataformas digitales de esta entidad con más de dos décadas de trabajo en Venezuela.

Romero detalló que desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del parlamento Jorge Rodríguez anunció la liberación de un "número significativo" de presos, hasta las 19:30 hora local de este lunes 19, solo se han confirmado 143 excarcelaciones, de un total de 406 que anunció la presidenta interina Delcy Rodríguez días atrás.

El titular de la ONG advirtió que estas medidas no representan una "libertad plena", ya que la mayoría de los beneficiados permanecen sujetos a medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país o el veto a declarar ante medios de comunicación.

El proceso de liberaciones comenzó luego de anuncios oficiales por parte de la Asamblea Nacional, cuyo presidente, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, dijo que formaba parte de un proceso de distensión política, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por fuerzas militares de Estados Unidos en Caracas.

A pesar de los gestos del Ejecutivo, Romero enfatizó que el sistema de represión no ha sido desmantelado y que aún permanecen cientos de ciudadanos, incluidos militares y mujeres, tras las rejas por motivos políticos, lo que mantiene activa la denuncia internacional por violaciones a los derechos humanos.

El gobierno en los últimos días, entretanto, ha evitado hablar del tema. Tampoco las autoridades han ofrecido una lista oficial de excarcelados, tal como le han demandado familiares de los detenidos y organizaciones civiles. (ANSA).