Venezuela: ONG reporta 12 liberados hasta el momento en Venezuela, 3 más hoy

Según la ONG Foro Penal, el número de presos liberados ascendió hoy a 12, con tres nuevas liberaciones en las últimas horas.

La última liberación, según informa el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, es la del ciudadano ítalo-venezolano Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, mejor conocido como "Nino", arrestado el 30 de septiembre de 2024.

Otras dos personas habían sido liberadas previamente: la voluntaria y feligresa Aracelis Balza, en el estado de Trujillo; y Virgilio Laverde, miembro del partido político opositor Vente Venezuela, en el estado de Bolívar.

Cientos de familias venezolanas permanecen en la incertidumbre 48 horas después del anuncio del gobierno chavista debido a la persistente ausencia de una lista oficial con los nombres y el número total de personas que serán liberadas.

(ANSA).