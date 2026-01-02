Venezuela: ONG reportan menos presos políticos excarcelados que cifra oficial

Las organizaciones civiles, asimismo, han puesto sobre el tapete que las medidas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro en navidad y este día de año nuevo no son propiamente liberaciones, ya que los ex presos políticos siguen siendo procesados, no pueden salir del país, tienen prohibido hacer declaraciones públicas o en redes y además cada 30 días deben estar ante un juez. En sentido estricto, las ONG sostienen que ocurren excarcelaciones.

Para el Observatorio Venezolano de Prisiones los excarcelados no gozan de libertad, con lo cual "la persecución judicial no cesa; el Estado solo está cambiando la forma de restringir la libertad".

Todos los detenidos políticos excarcelados en los últimos días fueron arrestados por presuntos delitos durante "acciones violentas de sectores extremistas", según el discurso oficial, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el organismo electoral controlado por el chavismo proclamó la reelección de Nicolás Maduro presentar las actas electorales, tal como le demandaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Lula da Silva.

Ninguno de los excarcelados, en estos días navideños, es una figura política de alto relieve. Tampoco han sido excarcelados extranjeros.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la liberación de al menos 54 personas de las cárceles de Tocorón, en Aragua, y una del Rodeo I, en Miranda, según reportes de familiares y defensores.

Una estimación inicial hablaba de unas 87, pero las verificaciones arrojaron la cifra menor. Este grupo subrayó que las excarcelaciones son fruto de más de un año de movilización de madres y familiares, pero las calificó de "insuficientes" y advirtió que la represión persiste.

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón verificó 33 liberaciones, pero recalcó que seguía cotejando información.

Esta ONG ha recordado que según sus registros se mantienen en prisión en Venezuela poco más de 1.000 presos políticos.

Lo ocurrido en año nuevo sigue un patrón similar al del día de Navidad, cuando las autoridades anunciaron 99 liberaciones, pero el Comité de Madres reportó 71 y Foro Penal verificó 61.

Críticos ven estas medidas como cosméticas ante la presión internacional, con detenidos principalmente de protestas opositoras que cuestionan el resultado electoral de 2024.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando y exigen transparencia total y libertades incondicionales. (ANSA).