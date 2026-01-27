Venezuela: ONG y familiares proponen una ley de amnistía

La iniciativa, compuesta por 12 artículos y presentada en una conferencia de prensa, será ahora sometida a consulta pública y, según sus promotores, representa un paso fundamental hacia una verdadera reconciliación nacional, justicia y reconstrucción democrática.

Antonio González Plessmann, co-director del colectivo por los derechos humanos Surgentes, compartió la experiencia personal de su esposa, quien fue arrestada y temporalmente desaparecida, resaltando cómo la amnistía es vista como "la posibilidad de recuperar la democracia y vivir sin miedo".

Los promotores también destacaron que la iniciativa ha recibido "apoyos inéditos" de diversos sectores, abarcando la izquierda, el centro y la derecha.

Según organizaciones como Foro Penal, a pesar de algunas liberaciones recientes, cientos de personas siguen detenidas por razones políticas.

Las ONG también denuncian discrepancias en los datos oficiales y critican la falta de transparencia de las autoridades en la gestión del proceso.

Finalmente, los promotores solicitaron formalmente al presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que abra un debate institucional y escuche las demandas de las madres y familiares de los prisioneros políticos, para que la propuesta de ley pueda avanzar. (ANSA)