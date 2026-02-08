Venezuela: ONGs y diputados chavistas se reúnen para discutir amnistía

En la reunión participaron ONG como Foro Penal, Provea, Justicia Venezolana y Acceso a la Justicia, quienes aceptaron la invitación de los parlamentarios chavistas para debatir las implicaciones de la ley de amnistía para la convivencia democrática.

El objetivo principal fue recabar propuestas de juristas, académicos y la sociedad civil antes de la próxima votación parlamentaria.

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, dio la bienvenida a la reunión, enfatizando en un video publicado en redes sociales que una de las propuestas discutidas fue la necesidad de continuar el proceso de liberación y garantizar la libertad plena y completa de todos los presos políticos, sin que esto dependa únicamente de la aprobación de la ley de amnistía.

