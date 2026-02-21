Venezuela: ONGs y familiares califican de fraude la Ley de Amnistía

Según la ONG Foro Penal, más de la mitad de los 700 presos políticos que aún se encuentran en prisión siguen excluidos de la amnistía. "La ley es un avance, pero excluye muchos casos, principalmente los de presos políticos y exmilitares", declaró el director de la ONG, Alfredo Romero, quien enfatizó que "no podemos hablar de convivencia nacional si excluimos a un segmento tan significativo de la sociedad como los militares y sus familias".

Familiares de presos excluidos de la amnistía la califican de "fraude" y exigen "un decreto para la liberación de todos los presos políticos". En una conferencia de prensa, Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, declaró que la amnistía "confirma que el régimen no tiene una voluntad real de cambiar las cosas". "Es un fraude; más de la mitad de los presos políticos condenados injustamente son excluidos y permanecen detenidos en condiciones atroces. Después del 3 de enero, la tortura en Venezuela no ha cesado", avisó Baduel. (ANSA).