Venezuela: ONU planea reabrir oficina de alto comisionado en Caracas

Tras el giro político que se vive en Venezuela, después de la captura y extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores, el pasado 3 de enero, Rodríguez había anunciado que llamaría al alto comisionado en relación con la situación de los presos políticos en Venezuela. Este martes voceros de la ONU confirmaron que Trk sostuvo una conversación telefónica con Rodríguez el 26 de enero, en la que ofreció apoyo para elaborar una hoja de ruta de diálogo y reconciliación, teniendo en el centro la agenda pro derechos humanos.

Después de esta llamada, el Alto Comisionado desplegó un equipo técnico a Caracas para una visita de bajo perfil público de cinco días que concluyó el 4 de febrero, durante la cual se reunieron con grupos de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos.

"Las conversaciones continúan respecto a restablecer la presencia" de la oficina en el país, indicó Ravina Shamdasani, portavoz de Trk, este martes, en unas declaraciones que replicaron diversos medios digitales en Venezuela.

La iniciativa surge en medio de presiones internacionales e internas para liberar a cientos de presos políticos y avanzar en reformas legislativas, como una debatida ley de amnistía.

Shamdasani calificó la ley de amnistía como un paso bienvenido, pero enfatizó la necesidad de garantizar justicia y reparación para las víctimas.

La oficina técnica de derechos humanos de la ONU en Venezuela fue cerrada el 15 de febrero de 2024, cuando el gobierno de Maduro ordenó la suspensión de sus operaciones y dio 72 horas al personal para abandonar el país.

Las autoridades venezolanas acusaron entonces a la dependencia de promover actividades antigubernamentales, asistir a conspiradores golpistas y grupos terroristas, en un contexto de tensiones tras la detención de la activista Rocío San Miguel y críticas internacionales por la represión poselectoral, tras las elecciones de julio de 2024.

Desde entonces, esta dependencia especializada de la ONU ha monitoreado la situación venezolana desde Panamá. La reapertura podría marcar un giro en las relaciones entre Venezuela y la comunidad internacional, en un momento en que el gobierno interino busca inversiones extranjeras y normalizar lazos diplomáticos, estando en una suerte de tutelaje de Estados Unidos. (ANSA).