Venezuela, opositor Guanipa en arresto domiciliario

El líder político fue arrestado el domingo, pocas horas después de una liberación previa, lo que provocó una reacción negativa de la oposición, la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos.

"Aprovecho esta oportunidad, en nombre de mi familia, para agradecer al gobierno de Estados Unidos, al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su compromiso con la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos", agregó Ramón Guanipa.

El joven subrayó que "mi padre permanece injustamente detenido, ya que el arresto domiciliario sigue siendo una forma de prisión. exigimos su plena libertad y la de todos los presos políticos", concluyó. (ANSA)