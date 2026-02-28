Venezuela otorga libertad condicional a 31 militares, dice parlamentario que hace seguimiento a la amnistía

Venezuela concedió libertad condicional a 31 militares este sábado, informó un parlamentario que hace seguimiento del proceso de "reconciliación" impulsado por el gobierno interino, que incluye una histórica ley de amnistía recién promulgada

La amnistía es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero

Expertos consideran que el instrumento es insuficiente y excluyente, especialmente para presos políticos militares

Una comisión del Parlamento creada para hacer seguimiento de la amnistía registra más de 250 liberaciones desde la promulgación de la ley, el 19 de febrero. Oenegés como Foro Penal, que encabeza la defensa de cientos de presos políticos, ha verificado más de 90

La amnistía no es automática. exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso

Los impulsores de la ley no cerraron las puertas a que las causas por delitos excluidos, como las de militares, puedan ser revisadas

"El Sistema de Justicia Militar de la FANB (Fuerza Armada), acordó otorgar medidas alternativas a 31 efectivos militares procesados, que ya se encuentran en libertad", publicó en X Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento

El diputado de este parlamento unicameral de mayoría chavista afirma que la medida tiene "el noble objetivo de contribuir a la paz y el reencuentro nacional"

Horas antes, Foro Penal informaba sobre la excarcelación de ocho presos políticos militares

La oenegé estimaba hasta el 25 de febrero que casi 570 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos, incluidos aproximadamente 180 militares