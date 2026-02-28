Venezuela: Otros 133 migrantes repatriados desde EEUU aterrizan en Caracas

Así lo anunció el Ministerio del Interior y de Justicia a través de su canal oficial de Telegram, en la que especificó que, entre los repatriados, se encuentran 100 hombres, 28 mujeres, cuatro niños y un adolescente.

Se trata del vuelo número 117, organizado en virtud del acuerdo migratorio entre Caracas y Washington para la repatriación de ciudadanos venezolanos, vigente desde finales de enero del año pasado.

El lunes pasado, otros 111 venezolanos ya habían regresado en un vuelo desde Miami, Estados Unidos.

Según datos oficiales divulgados por las autoridades del país sudamericano, más de 20.000 migrantes retornaron a Venezuela desde febrero de 2025.

Esta afluencia de retornos forma parte de una política de repatriación que combina los esfuerzos del gobierno para gestionar los retornos con acuerdos bilaterales firmados con el gobierno de Estados Unidos. (ANSA).