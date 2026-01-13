Venezuela: Otros tres españoles liberados

Los tres liberados tienen doble nacionalidad.

"Un ciudadano español ha decidido mantenerse en Venezuela por su propia voluntad. Otra ciudadana ha decidido volar y lo hará hoy mismo, saldrá de Venezuela rumbo a España, y otra ciudadana está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España", detalló el ministro en entrevista con Catalunya Radio.

Dos de los españoles liberados son Sofía Sahagún y Leticia García, que se encontraban en la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), El Helicoide, confirmaron fuentes familiares.

El jueves pasado fueron liberados los españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, quienes ya se encuentran en España.

Tras calificarlo como "paso muy positivo", Albares animó al gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

Albares aclaró que el ex premier socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que realiza una labor "discreta" para conseguir la liberación de los presos, "no actúa ni a nombre ni a demanda del gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana. (ANSA).