Venezuela: Paradero de María Corina Machado vuelve a ser desconocido

Su encargado de relaciones internacionales, Pedro Urruchurtu, informó este miércoles que Machado "se encuentra bien" y está atendiendo citas médicas para su recuperación tras fracturarse una vértebra durante su salida clandestina de Venezuela la semana pasada.

Urruchurtu no precisó si Machado se encuentra en otra ciudad de Noruega y solo reportó que ya no estaba en Oslo. No precisó su nuevo destino, citando razones de seguridad.

Machado llegó a Oslo el 11 de diciembre, un día después de la ceremonia oficial del Nobel, recogido en su nombre por su hija Ana Corina Sosa, tras una compleja evacuación que incluyó una travesía marítima hacia Curazao y un vuelo con escala en Estados Unidos, según testimonios y reportes que han ido reconstruyendo el accidentado viaje.

Aunque inicialmente voceros oficiales en Caracas, como el fiscal general Tarek William Saab, habían advertido de que Machado sería declarada "prófuga de la justicia", luego de su salida de Venezuela no se repitieron públicamente amenazas de ese estilo.

Durante su estancia en la capital noruega, la opositora mantuvo encuentros diplomáticos y reiteró su intención de regresar a Venezuela con el premio "en el momento oportuno".

En redes sociales, entretanto, circulan especulaciones sobre un posible viaje de Machado a Estados Unidos, para reunirse con el presidente Donald Trump, con quien ha conversado telefónicamente en octubre pasado.

También se ha especulado de que pueda visitar Chile, dada la cercanía y amistad que ha manifestado públicamente por el presidente electo José Antonio Kast. Asimismo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha invitado a la líder opositora a La Paz.

Sin embargo, su equipo no ha confirmado ningún itinerario.

El equipo de colaboradores más cercanos de Machado, todos obligados a exiliarse tras permanecer durante más de un año como huéspedes forzados en la embajada de Argentina en Caracas, mantienen la incertidumbre como medida de protección ante eventuales amenazas transnacionales del régimen de Nicolás Maduro. (ANSA).