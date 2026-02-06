Venezuela: parte hacia España primer cargamento de petróleo tras captura de Maduro

El envío, negociado a través de la comercializadora Trafigura, marca el retorno de suministros desde el puerto de José, operado por PDVSA, con destinos a Europa, según reseña del portal especializado Finanzas Digital

Este desarrollo se enmarca en la flexibilización de licencias por parte del Departamento del Tesoro estadounidense, que otorgó autorizaciones a empresas como Trafigura y Vitol para exportar crudo venezolano a diversos destinos, incluyendo Europa, tras la operación militar que resultó en la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 y su traslado a Estados Unidos

Además, el conocimiento público de este envío a España se ha hecho tras conocerse una reunión clave en Caracas entre la presidenta interina Delcy Rodríguez y ejecutivos de la española Repsol, junto a representantes de la francesa Maurel & Prom

Este encuentro, realizado después de la aprobación de una profunda reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, buscó explorar oportunidades de inversión y renegociación de términos en empresas mixtas, con énfasis en mayor seguridad jurídica, menores cargas fiscales y atracción de capital extranjero para reactivar la industria

La reforma, aprobada a finales de enero, concede seis meses para ajustar contratos con socios ya existentes de PDVSA, como es el caso de la española Repsol y la italiana ENI. La firma española, tras la reunión con Rodríguez en Caracas, se alista para reiniciar operaciones dentro de territorio venezolano, según pudo conocer ANSA

Analistas ven en estos pasos iniciales una señal positiva para estabilizar el suministro de crudos pesados adaptados a refinerías europeas como las de Repsol en Cartagena, aunque la plena recuperación de la industria petrolera de Venezuela dependerá de nuevas inversiones. (ANSA)