Venezuela, pedido por presos políticos en la Universidad de Caracas

Los manifestantes portaron pancartas y fotografías de algunos de los más de 900 detenidos que, según ONGs, permanecen recluidos en cárceles y centros de detención de todo el país.

La manifestación se produce cinco días después del anuncio del presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina de facto, Delcy Rodríguez, quien había prometido la liberación de un "número significativo" de presos políticos.

Sin embargo, según organizaciones humanitarias, hasta la fecha se ha liberado a menos del 8%.

Durante una conferencia de prensa, los familiares exigieron la liberación "inmediata e incondicional" de todos los presos políticos y el respeto a las garantías fundamentales, denunciando demoras, procedimientos opacos y condiciones carcelarias inhumanas.

La protesta fue pacífica y vigilada por las fuerzas de seguridad del gobierno, según informaron los principales medios independientes de Venezuela. (ANSA).