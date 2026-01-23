Venezuela pedirá a comisionado de DDHH de ONU verificar cifra de presos políticos excarcelados

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que pedirá al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificar la cifra de presos políticos excarcelados, un proceso que avanza a cuentagotas bajo presiones de Estados Unidos.

El gobierno afirma que se liberaron más de 600 presos desde diciembre, pero ese número contrasta con reportes de oenegés, entre reclamos de familiares a las afueras de las prisiones, que denuncian lentitud en las excarcelaciones.

El lunes "tendré una llamada telefónica con el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk" y "le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela", anunció Rodríguez durante una alocución transmitida en televisión.