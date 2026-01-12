Venezuela: Pedro Sánchez manifiesta "máximo respeto" actividades Repsol

El premier, Pedro Sánchez, preguntado por el anuncio de Repsol tras participar en una reunión de petroleras con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca manifestó el "máximo respeto a una empresa que obedece a unos criterios privados, absolutamente legítimos".

Sánchez añadió que para una transición democrática en Venezuela "también" es necesaria la presencia y cooperación económica de compañías privadas.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, trasladó el viernes en una reunión junto a las petroleras Chevron, Shell y ENI a Trump, que la compañía está preparada para "invertir con fuerza" en Venezuela y para multiplicar por tres su producción de crudo en este país, hasta los cerca de 135.000 barriles diarios.

Imaz dio a Trump las "gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor" y en su alocución en la Casa Blanca se refirió al "golfo de América", nombre dado por Trump al golfo de México.

El canciller español, José Manuel Albares, preguntado por las palabras de Imaz y su anuncio de aumento de producción, respondió: "no seré yo quien añada presión a una empresa española, el momento es difícil y un empresario no es un diplomático ni el ministerio de Exteriores".

Repsol y la italiana ENI son las mayores petroleras europeas presentes en Venezuela, donde explotan uno de los principales yacimientos de gas natural del mundo, La Perla.

La producción de Venezuela representa el 15% de la producción de Repsol en el mundo.

Trump dijo tras la reunión del viernes con los ejecutivos petroleros que habrá una inversión de "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del gobierno", para revitalizar la infraestructura de Venezuela. (ANSA).