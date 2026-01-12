Venezuela: Pedro Sánchez pidió a Delcy Rodríguez seguir liberando presos

En rueda de prensa en La Moncloa junto con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotákis, dijo sobre la conversación telefónica que mantuvo con Rodríguez el viernes: "lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos", afirmó.

Sánchez además reconoció el papel de mediador el ex premier español socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Dijo agradecer "el trabajo que está haciendo" Zapatero "precisamente para la liberación" de personas.

"Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido, por parte en este caso de la administración venezolana, están haciendo posible que en efecto podamos ver cómo se liberan a presos políticos en Venezuela", declaró.

Sánchez dijo estar dispuesto a "trabajar conjuntamente" con el gobierno venezolano y con la oposición "para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica, que tiene que ser inclusiva".

Es decir, prosiguió, "tienen que estar todos los elementos que representan a la sociedad venezolana incorporados en esa transición hacia una democracia y hacia unas elecciones libres, porque al fin y al cabo el futuro de Venezuela, si tiene que decidirlo alguien, son los propios venezolanos, y el resto de países lo que tenemos que hacer es contribuir a que se produzca esa transición".

Entre los 24 presos políticos liberados este lunes en Venezuela figura el español Alejandro González de Canales Plaza, confirmó la organización venezolana pro Derechos Humanos Foro Penal.

Su liberación se añade a la de los también españoles Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, excarcelados el jueves pasado dentro de un "número importante" de presos políticos puestos en libertad. (ANSA).