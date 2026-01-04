Venezuela: pekín condena enérgicamente los ataques estadounidenses en Venezuela

(ANSA-AFP) - PEKIN, 03 GEN - China "condena firmemente" las incursiones estadounidenses en Venezuela, según lo afirmaron hoy las autoridades del gigante asiático.

China "está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su ataque a su presidente", declaró un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado sobre la incursión estadounidense contra Venezuela.

"Este acto hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, socava la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe", añadió el mensaje.

China, continuó el comunicado, "se opone firmemente. Instamos a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y a dejar de vulnerar la soberanía y la seguridad de otros países". (ANSA-AFP).