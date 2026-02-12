Venezuela: pérdida 6 toneladas de alimentos de cooperación internacional en naufragio

El incidente ocurrió en el área de Capure, donde la nave operada por la ONG World Vision, socio implementador del PMA, se hundió mientras se dirigía a escuelas indígenas accesibles solo por vía fluvial. No se reportaron víctimas fatales ni heridos, y el equipo a bordo fue rescatado por embarcaciones locales, según reportes de la católica Radio Fe y Alegría.

Los alimentos perdidos en el naufragio estaban destinados a unas 200 familias y estudiantes de más de 200 escuelas en comunidades indígenas warao, como parte del programa de alimentación escolar del PMA, que opera en Venezuela desde 2021 bajo un acuerdo de cooperación.

Andrés Rodríguez, director encargado del PMA en Venezuela, declaró: "el equipo está bien y eso es lo importante. Ya estamos trabajando para reponer los alimentos y asegurar que las familias reciban el apoyo lo antes posible".

El PMA investiga las causas del naufragio y busca prevenir futuros incidentes, en medio de desafíos financieros que han reducido su alcance en el país desde el año pasado, tras la desaparición de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). (ANSA).