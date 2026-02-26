Venezuela: periodistas y ONGs piden libertad de expresión plena

La Alianza por la Libertad de Expresión, integrada por entidades como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y las organizaciones civiles Espacio Público e IPYS Venezuela, presentó el documento al que llamó decálogo de decisiones que debe tomar el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Entre las demandas clave figuran el levantamiento urgente de bloqueos digitales a portales de medios independientes y redes sociales, por parte de operadoras de Internet; el cese de persecuciones judiciales y la liberación de periodistas detenidos por motivos políticos bajo normativas como la Ley contra el Odio; la derogación de leyes restrictivas y la devolución de sedes, equipos y concesiones de radio y televisión revocadas arbitrariamente.

Asimismo, piden una reforma de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, señalada por el cierre de más de 300 emisoras de radio en el país durante los años en los que Nicolás Maduro ejerció el poder.

Marco Ruiz, secretario general del SNTP, afirmó que "la reconstrucción democrática requiere necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en libertad de expresión, información y prensa".

Delvalle Canelón, del CNP, urgió acciones concretas para consolidar una libre circulación de ideas en Venezuela, en el nuevo momento político que se vive. (ANSA).