Venezuela: personal cubano abandona el país por presión de EEUU

Lo informan medios internacionales con base en información recopilada de al menos 11 fuentes diferentes relacionadas con el tema, especificando que el personal incluye médicos y miembros de las fuerzas de seguridad.

Según cuatro de estas fuentes, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha confiado su protección a guardaespaldas venezolanos, a diferencia del expresidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, quienes recurrieron a las fuerzas de élite cubanas.

La Habana aclaró que 32 soldados cubanos, que formaban parte del grupo central responsable de la seguridad del presidente depuesto, murieron durante la redada del 3 de enero de las fuerzas militares estadounidenses para expulsar a Maduro de Caracas (ANSA)