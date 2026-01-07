Venezuela: pesares de los venezolanos, "no alcanza para comer"

Esta crisis se refleja principalmente en los precios —ahora descontrolados— y la devaluación del bolívar frente al dólar, especialmente en el mercado negro, donde el dólar casi se ha triplicado en los últimos tres días.

"Los precios suben cada día; es insoportable, y te das cuenta de que tu salario no te alcanza para nada, ni siquiera para comer", declaró a ANSA la profesora caraqueña Lisbeth Luzardo. Hasta hace poco, ganaba el equivalente a US$200 al mes como profesora de una escuela privada, pero le pagan en bolívares al tipo de cambio establecido por el Banco Central, y la constante apreciación de la moneda estadounidense está reduciendo inversamente su poder adquisitivo.

El sitio web de noticias El Pitazo informa que en Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país, el dólar paralelo ha alcanzado los 900 bolívares en el concurrido mercado de "Las Pulgas". En diciembre, antes de la captura y expulsión de Maduro, el tipo de cambio era de 500 bolívares. En el mercado oficial, el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) subió de 304,6 a 311,8 bolívares en tres días.

Pero la crisis también está afectando las actividades comerciales en Caracas y las principales ciudades del país, donde los supermercados comienzan a quedarse sin algunos productos de primera necesidad, según reportes de venezolanos que cruzan diariamente la frontera con Colombia en Cúcuta, en la región Norte de Santander.

En cumplimiento del decreto que declaró el estado de excepción constitucional en todo el país, el gobierno ahora intenta controlar con fuerza los precios en las grandes cadenas de supermercados y los pequeños comercios, utilizando a la policía y sus milicias, y desincentivar el mercado negro de divisas.

Esta última misión ha resultado imposible hasta la fecha.

Para los venezolanos, es su único medio de acceso a un bien —el dólar— que representa un seguro contra la inflación y les garantiza poder llevar algo de comer a casa mañana, en un contexto donde la devaluación del bolívar parece no tener fin.

A falta de datos oficiales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) predijo que la inflación en Venezuela alcanzaría el 500% para finales de 2025, con diferencia la más alta del continente, pero la crisis actual corre el riesgo de agravar aún más este escenario.

Sin embargo, la crisis económica que se desata en el nuevo contexto no parece asustar a quienes permanecen en Venezuela y se oponen al gobierno chavista.

"Lo intentamos todo: votar, protestar, rebelarnos, hacer huelga, y lo único que conseguimos fue enviar a muchos compatriotas a prisión o perder la vida. Personalmente, creo que este es uno de los mejores escenarios posibles. Caracas no es un cráter y Maduro ya no está en el poder. Supongo que eso es algo bueno", escribió el usuario Ragingric en Reddit desde la capital venezolana. (ANSA).