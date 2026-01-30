Venezuela: pese a las excarcelaciones, el chavismo mantiene 201 presos políticos

Foro Penal cifró en 711 el número de presos políticos en el país para el 29 de enero. Esta cifra representa una reducción significativa en el registro de detenciones por motivos políticos, tras las excarcelaciones que a distintas velocidades se vienen registrando en Venezuela, aunque persisten graves preocupaciones por violaciones a los derechos humanos.

En un trabajo de investigación periodística colaborativa con otros medios, el portal venezolano Runrunes totalizó 201 casos de presos políticos, cuya ubicación sigue siendo desconocida para familiares y abogados. En su mayoría se trata de exmilitares.

Los familiares de estos detenidos denuncian negación sistemática de "fe de vida", amenazas y vejámenes. El proceso de excarcelaciones ha permitido contacto parcial en algunos casos, gracias a detenidos que al salir contactan a familiares de quienes siguen en prisión, pero no ha resuelto lo que en la práctica es una situación de desaparición forzada ni la opacidad en las liberaciones, esto último denunciado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (ANSA).