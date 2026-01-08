Venezuela: Petro invitó a Delcy Rodríguez a Colombia

"Hablé hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy, a ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para evitar que estalle la violencia", tanto en Venezuela como en Colombia.

Lo hizo en un discurso ante una multitud de seguidores en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que fue la culminación de una jornada de manifestaciones impulsadas por el Ejecutivo, junto a sectores sociales y sindicatos, en defensa de la soberanía del país, ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

El jefe de Estado, a lo largo de su discurso, reveló que habló telefónicamente por más de una hora con Trump, con el que acordó que la canciller, Yolanda Villavicencio, viaje a la capital estadounidense y se reúna con su par, Marco Rubio.

Petro recordó que en el pasado reciente invitó a Trump a reunirse a solas en un lugar neutral para superar sus diferencias, al sostener que "si es para hablar, yo voy donde sea".

Trump ratificó la versión de la llamada telefónica, en un mensaje en su cuenta de Truth Social, en la que señaló que "fue un honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro", luego de "desacuerdos que hemos tenido". (ANSA).