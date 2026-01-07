Venezuela: Petro pide a sus seguidores acompañarlo en las protestas de hoy

"Los espero a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. A acompañar al Presidente para defender la soberanía nacional", escribió el mandatario, en un mensaje en su cuenta de X.

Lo hizo acompañado de un video de un discurso pasado, en el que sostuvo que hay una "profecía" que habla que "un día en que al águila dorada atacaría al cóndor y que en esa lucha se despertaría el jaguar", una figura que el mandatario ha utilizado en el último tiempo para encarnarse, luego de dejar de lado a otros símbolos como Simón Bolívar o la "Espada del Libertador", imágenes en las que ha depositado su retórica política de "salvador".

"Lo que van a encontrar aquí es el jaguar y la historia cambiará definitivamente", afirmó el mandatario, en el discurso citado en su mensaje. Para este miércoles están citadas manifestaciones en las principales plazas del país, con Bogotá como el eje articulador y desde donde hablará el jefe de Estado, en un discurso que desde ya se anticipa anti estadounidense.

