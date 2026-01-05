Venezuela: Petro rechaza acusación de Trump de que es narcotraficante, "falso"

"Su castigo es acusarme falsamente de ser narcotraficante y dueño de fábricas de cocaína", escribió Petro en X, en un mensaje en el que afirmó que nunca había sido mencionado en ninguna investigación judicial relacionada con el narcotráfico.

Petro fue uno de los primeros líderes regionales en alzar la voz tras el operativo en Caracas.

El progresista presidente colombiano declaró que su gobierno "rechaza la agresión contra la soberanía de Venezuela y Latinoamérica" e hizo un llamado a la paz y al diálogo. "Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los propios pueblos en paz", añadió.

Petro fue uno de los primeros líderes regionales en pronunciarse tras el operativo en Caracas. "Todos los venezolanos, colombianos y latinoamericanos deben salir a las calles. La soberanía nacional es la soberanía popular", bramó ante las amenazas de Donald Trump.

En una serie de publicaciones online en las últimas horas, afirmó que "verificaría si las palabras de Trump en inglés se traducen como dice la prensa nacional". Petro añadió que "responderá una vez que comprenda el verdadero significado de la amenaza ilegítima de Trump".

Y rechazó las palabras del mandatario estadounidense, quien le advirtió que "se cuidara las espaldas" tras el operativo militar en Caracas que capturó a Nicolás Maduro.

Petro lamentó que una compatriota suya fuera una de las víctimas civiles de los bombardeos de Estados Unidos contra objetivos estratégicos en Caracas para detener a Maduro y acusó a Trump de ordenar el crimen de una mujer "inocente". El mandatario colombiano señaló que la mujer se llamaba Yohana Rodríguez Sierra, "vendía cosas en las calles de Caracas", era oriunda de Cartagena de Indias (norte), madre soltera y afrodescendiente, tal como lo describió el diario regional El Universal, que relató lo ocurrido.

"Donald Trump, bajo tus órdenes ilegales internacionalmente, asesinaron a una inocente madre colombiana y caribeña llena de ilusiones con su hija. Ya has matado varios colombianos Donald", reprochó Petro desde su cuenta de X, al tiempo que pidió no olvidar "el nombre de quién ordenó asesinarla".

En otro mensaje en esa misma red social, Petro aseguró que Estados Unidos es el "primer país del mundo en bombardear una capital Suramericana en toda la historia humana" y comparó el ataque ordenado por la Casa Blanca sobre Caracas con "el bombardeo hitleriano sobre Guernica". "No se puede olvidar. Los amigos no bombardean", aseguró. (ANSA).