Venezuela: petro rechaza agresión y mueve tropas a la frontera

"Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados", expresó el presidente, Gustavo Petro, en X, al señalar que su Embajada en la capital venezolana está activa para ayudar a sus compatriotas.

El mandatario colombiano rechazó la "agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina" y expresó que como miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas buscaría convocar a ese foro para discutir lo ocurrido.

"Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas", señaló el mandatario, que le pidió a los venezolanos resolver sus problemas, al señalar que "sin soberanía no hay nación". (ANSA).