Venezuela: Petro-Trump hablaron telefónicamente, paz temporal

"En medio del debate de estos dos o tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro, eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro, porque yo sé de la guerra", afirmó Petro, al inicio de su discurso, en medio de la multitud que abarrotó la Plaza de Bolívar, en el corazón de Bogotá, que acudió ante el llamado a defender la soberanía nacional, mediante la protesta social.

En su largo discurso, Petro fue entregando datos de la comunicación que sostuvo con Trump. Aseguró que la conversación duró poco más de una hora, que le permitió hablar y explicarle varios de sus puntos de vista y datos que lo alejan de esa idea de tener supuestos nexos con el narcotráfico.

"Me dejó hablar, traté de no hablar tanto pero me queda de para arriba, y en la conversación toqué dos temas para no alargarme y una solicitud, que se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes", precisó Petro.

Aseguró que habló con Trump sobre dos temas: Venezuela y el narcotráfico. Sobre el primero, señaló que le escribió una carta en la que le proponía abandonar la búsqueda y refinamiento de petróleo y pasarse a energías limpias para reducir la posibilidad del "colapso" ambiental.

Sobre el narcotráfico, le habló de las cifras de su gobierno en su lucha antidrogas: 1000 toneladas de cocaína incautadas el año pasado y 3500 en total al finalizar su mandato en agosto próximo.

También le dijo que ha extraditado en sus tres años de gobierno a unas 700 personas pedidas por delitos de narcotráfico por cortes estadounidenses, así como de la necesidad de sustituir cultivos ilícitos, por encima de fumigar o destruir cultivos ilícitos, luego de 400 policías heridos.

Al final, Petro citó una frase de Trump en las redes: "Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro", dijo el progresista colombiano y la multitud estalló en una eufórica manifestación de gritos y aplausos. Y luego volvió a leer otra frase del republicano: "Pronto me reuniré con él", y el gentío volvió a aullar pletórica. La reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca.

La tensión entre Washington y Bogotá, quedó así, de pronto, desinflada. "Dialogar es fundamental", insistió Petro. "Yo hablo para disminuir los muertos", completó, esta vez en referencia al conflicto interno de Colombia. (ANSA).