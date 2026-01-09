Venezuela: Petro, Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia

El mensaje de Trump, añadió, "era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar", afirmó Petro en una entrevista al diario El País revelando lo que Trump le dijo en la llamada telefónica que ambos mantuvieron el miércoles pasado.

A la pregunta de si temió correr la misma suerte de Maduro, responde: "indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses".

El presidente colombiano dice que en su país "usamos la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular (en concentraciones que llenaron plazas de toda Colombia)".

La amenaza que había sobre Colombia por parte de Trump "se ha congelado. Pero puedo equivocarme. No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso", apuntó.

Petro llega a encontrar similitudes con Trump: "hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero, por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia".

Añade que Trump le dijo "algo que me gustó: "sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí".

Con la llamada del miércoles, de 55 minutos, Petro y Trump se reconciliaron tras cuatro meses de insultos y amenazas y quedaron en verse en Washington.

En la entrevista, Petro pide a la líder opositora venezolana María Corina Machado "cambiar su discurso" ya que, a su juicio, "todo lo que ha hecho hasta ahora es equivocado, incluido ganar el premio Nobel a Trump".

El presidente colombiano considera que "la posición de Estados Unidos en relación a Venezuela no se aleja tanto de la mía. La idea de transición hacia unas elecciones libres y la de un gobierno compartido la han planteado otros, como Rubio, y coincide con mi propuesta".

Pero, añade, "no puede imponerse desde afuera, debe surgir del diálogo venezolano. El papel de Estados Unidos debería ser permitir ese diálogo, junto con América Latina". (ANSA).