Venezuela: petro y Delcy Rodríguez se reunirán en puente fronterizo este viernes

Si bien se mantendrán ambos presidentes en un espacio fronterizo neutral, analistas le han dado relevancia al reconocimiento que le dará Petro a Rodríguez con esta reunión.

El mandatario colombiano se había negado a reunirse cara a cara con Nicolás Maduro tras el resultado fraudulento de las elecciones de julio de 2024.

La cita, confirmada este lunes, se produce tras una conversación telefónica mantenida el 18 de febrero entre ambos gobernantes, en la que acordaron avanzar en una agenda bilateral centrada en temas económicos, energéticos y de seguridad.

La frontera colombo-venezolana, de más de 2200 kilómetros, será uno de los ejes principales del diálogo. Esta extensa línea limítrofe ha sido considerada porosa durante más de dos décadas, período en el que Caracas ha sido acusada por diversas fuentes internacionales especializadas de hacer la vista gorda o incluso brindar apoyo a grupos irregulares como el ELN y disidencias de las antiguas FARC.

Estas organizaciones mantienen una fuerte vinculación con el tráfico de drogas, lo que genera preocupación tanto en Washington como en Bogotá.

Aunque Petro y Rodríguez comparten banderas de izquierda, el contexto regional actual que está signado por la presión antidrogas de la administración Trump y el reconocimiento estadounidense al gobierno interino de Rodríguez, sugiere que ambos mandatarios buscan evitar un conflicto directo con Estados Unidos.

Fuentes diplomáticas confirmaron a Ansa que la reunión aspira a fortalecer la cooperación en seguridad fronteriza, reactivar el comercio binacional y abordar el control de economías ilícitas, en un esfuerzo por estabilizar la región.

El encuentro representa un paso clave para normalizar las relaciones tras años de tensiones binacionales. (Ansa).