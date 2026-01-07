Venezuela: Petro y Trump hablan telefónicamente, prensa estatal

"Tras las amenazas de Trump al presidente Gustavo Petro, la oficina del mandatario colombiano informa que ambos jefes de Estado sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos", señaló el sistema de medios públicos, en un mensaje de X.

Por ahora el gobierno colombiano no se ha manifestado respecto del tono y los temas de la conversación, mientras en la Plaza de Bolívar de Bogotá abarrotada en su totalidad espera la llegada a la tarima de Petro para culminar la jornada de protesta convocada por el gobierno y sectores sociales y sindicalistas en respaldo a la soberanía del país.

"El país hoy se ha expresado de manera contundente en la defensa de la soberanía y en respaldo de todas y todos los colombianos", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, desde la Plaza de Bolívar. (ANSA).