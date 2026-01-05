Venezuela: petroleros que navegan pese al embargo de Washington

Los movimientos sugieren una posible violación del estricto bloqueo impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump antes de la incursión y captura del presidente Nicolás Maduro la mañana del sábado. Trump declaró que el embargo petrolero sigue vigente.

Según TankerTrackers.com y documentos de embarque de la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, todos los buques identificados están sujetos a sanciones, y la mayoría son superpetroleros que suelen transportar crudo venezolano a China.

Otro grupo de buques más pequeños, también sujetos a sanciones, salió del país tras descargar carga importada o completar viajes nacionales.

Al menos cuatro de los petroleros partieron de aguas venezolanas el sábado por una ruta al norte de la Isla Margarita, tras una breve parada cerca de la frontera marítima del país, según TankerTrackers, tras identificar los buques mediante imágenes satelitales.

Una fuente familiarizada con los documentos de salida declaró a Reuters que al menos cuatro superpetroleros habían recibido autorización de las autoridades venezolanas para zarpar en modo oscuro.

No quedó claro de inmediato si las salidas constituyeron una violación del bloqueo estadounidense. Si bien el presidente Trump afirmó que el embargo petrolero no se había levantado, añadió que los principales clientes de Venezuela, incluida China, seguirían recibiendo petróleo.

Desde que comenzó el bloqueo naval estadounidense el mes pasado, que frenó las exportaciones petroleras de Caracas, Pdvsa ha acumulado importantes reservas flotantes de petróleo. La compañía está reduciendo la producción de petróleo y ha solicitado a algunas empresas mixtas que cierren grupos de pozos debido a la acumulación de petróleo y combustible residual, tanto en tierra como en buques anclados cerca de sus puertos.

Las exportaciones de petróleo son la principal fuente de ingresos de Venezuela, que un gobierno interino liderado por la ministra de Petróleo y vicepresidenta, Delcy Rodríguez, necesitará para financiar el gasto y garantizar la estabilidad del país. (ANSA).