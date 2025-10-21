Venezuela pide a corte estadounidense rechazar oferta de afiliada de Elliott por la matriz de Citgo

Por Marianna Parraga

HOUSTON, 21 oct (Reuters) - Los abogados que representan al refinador estadounidense Citgo Petroleum y a su propietaria, Venezuela, solicitaron el martes al tribunal que rechace una oferta de una filial de Elliott Investment Management debido a su bajo precio, inferior a una oferta rival presentada a la corte, y dijeron que el proceso de venta fue defectuoso.

Un tribunal de Delaware intenta completar la subasta de PDV Holding, matriz del refinador de propiedad venezolana Citgo Petroleum, para compensar a hasta 15 acreedores por impagos de deuda y expropiaciones de activos en el país sudamericano.

En agosto, un funcionario judicial que supervisa la subasta ordenada por el tribunal recomendó una oferta de US$5900 millones de Amber Energy, filial de Elliott, lo que supone un cambio respecto a su recomendación anterior de una oferta de US$7400 millones de una filial de Gold Reserve.

La oferta de Amber incluye un acuerdo separado para pagar US$2100 millones a los tenedores de un bono venezolano en impago.

Se espera que el juez Leonard Stark en Delaware determine al ganador final tras una audiencia esta semana para analizar las ofertas y varias mociones presentadas por Venezuela y Gold Reserve que buscan descalificar al juez, al funcionario judicial que evalúa las ofertas y a dos firmas asesoras por presunto conflicto de interés.

La oferta de Amber "es tan baja (...) que conmociona la conciencia de este tribunal y no puede ser confirmada", declaró Nathan Eimer, abogado de Citgo y PDV Holding, durante la audiencia.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela y al gobierno del presidente Nicolás Maduro en 2019, Citgo rompió vínculos con su matriz, la petrolera PDVSA con sede en Caracas, y ahora está controlada por juntas supervisorias designadas por un congreso liderado por la oposición.

Tanto el gobierno de Maduro como la oposición política, liderada por María Corina Machado, rechazan la subasta organizada por la corte. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha protegido a Citgo de los acreedores en los últimos años, debe aprobar al ganador de la subasta. (Reporte de Marianna Parraga)