Venezuela: piden que se derogue el estado de excepción

El 3 de enero, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez decretó un estado de excepción. De acuerdo con las ONGs, en su posición pública este martes, el decreto oficial permite medidas extraordinarias que, según las ONG, contravienen la Constitución.

En su "Decálogo de exigencias prioritarias", las organizaciones, entre ellas las históricas venezolanas Provea y Cofavic así como entidades con sede en Washington como Cejil y Wola, entre otras, presentaron 10 medidas urgentes para una transición democrática genuina y creíble.

Entre las demandas de la sociedad civil al gobierno provisional están: liberación incondicional de presos políticos y cese de detenciones arbitrarias; desarme y desmantelamiento de grupos armados represivos; acceso pleno al país de mecanismos de la ONU y CIDH para monitoreo de derechos humanos; cooperación con ayuda humanitaria sin restricciones; reconocimiento legal de ONG; garantías a la libertad de prensa y disenso político; reinstitucionalización de poderes públicos; y mecanismos independientes de justicia transicional para víctimas.

"Este decálogo representa un punto de partida para generar confianza, recuperar el Estado de Derecho y avanzar hacia una transición centrada en la sociedad civil y las víctimas", señala el comunicado.

El gobierno de Rodríguez no reaccionó de inmediato a esta serie de exigencias y recomendaciones. (ANSA).