Venezuela pierde boleto al repechaje mundialista al caer 6-3 con Colombia
Venezuela se quedó otra vez sin Mundial. La Vinotinto cayó este martes ante la clasificada Colombia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Venezuela se quedó otra vez sin Mundial. La Vinotinto cayó este martes ante la clasificada Colombia por 6-3 en Maturín y cedió a Bolivia el boleto al repechaje intercontinental.
La Verde asumió el séptimo lugar de la tabla en El Alto al sellar una victoria 1-0 ante Brasil, que sumergió a Venezuela en la octava posición.
Luis Javier Suárez fue el verdugo de los venezolanos. Goles en los minutos 42, 50, 59 y 67. Yerry Mina anotó el primero para los cafeteros a los 10, cuando Venezuela estaba arriba en el marcador.
Telasco Segovia abrió la cuenta, muy temprano en el reloj, a los tres. Josef Martínez anotó a los 12 tras el gol de Mina. Salomón Rondón descontó a los 76.
jt/cl
Otras noticias de Eliminatorias
Más leídas
- 1
Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025
- 2
Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
- 3
Confirman que llegará a Buenos Aires el primer vuelo con expulsados desde EE.UU.
- 4
La selección argentina perdió por 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias