Venezuela: polémica por uso de IA en operación militar de EE. UU

Según reportes difundidos por medios estadounidenses, el modelo de IA Claude, desarrollado por Anthropic, habría sido utilizado por el Pentágono durante la operación que permitió capturar al líder venezolano Nicolás Maduro, en el marco de la intervención estadounidense en el país.

El sistema habría sido integrado a través de la plataforma del contratista Palantir, habitual socio del Departamento de Defensa en tareas de análisis de datos e inteligencia.

Ni Anthropic ni el Pentágono confirmaron oficialmente el uso concreto del modelo en la misión, aunque el episodio generó inquietud dentro de la empresa, cuyas políticas prohíben explícitamente aplicaciones vinculadas a violencia, armas o vigilancia masiva.

El caso ocurre en medio de tensiones crecientes entre la compañía y el gobierno estadounidense respecto del uso militar de sistemas de IA. Funcionarios del Departamento de Defensa presionan a las grandes empresas tecnológicas para permitir que sus modelos sean utilizados en "todos los fines legales", incluidos escenarios militares y operaciones de inteligencia.

La disputa es particularmente relevante porque Anthropic mantiene un contrato multimillonario con el Pentágono y participa, junto con otras firmas como Google, OpenAI y xAI, en programas para integrar inteligencia artificial en sistemas de defensa y redes clasificadas.

El trasfondo del episodio se inscribe además en la creciente intervención estadounidense en Venezuela, donde en 2026 fuerzas especiales realizaron ataques aéreos y una operación terrestre que culminó con la captura de Maduro y su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

Expertos en seguridad y tecnología señalan que el supuesto uso de IA en esta misión podría marcar un punto de inflexión en la guerra moderna, al tratarse de uno de los primeros casos conocidos de empleo de modelos comerciales de inteligencia artificial en operaciones militares clasificadas.

La controversia alimenta el debate global sobre los límites éticos del uso de IA en defensa, la responsabilidad de las empresas tecnológicas y el creciente papel de los sistemas automatizados en la toma de decisiones estratégicas y operativas. (ANSA).