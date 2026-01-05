Venezuela: policía detendrá a quienes apoyaron ataques de EEUU

Al mediodía local de este lunes, en varios lugares de Caracas, se establecieron puntos de control para revisar los teléfonos celulares de las personas, a quienes se les obligaba a descender de sus automóviles.

El texto del decreto del estado de excepción fue publicado en Gaceta Oficial con la firma del depuesto gobernante Nicolás Maduro y con fecha 3 de enero, el día que fue capturado en Caracas tras una serie de ataques estadounidenses contra instalaciones militares venezolanas.

El decreto declara un Estado de Conmoción Exterior por 90 días prorrogables, moviliza totalmente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militariza infraestructuras críticas como servicios públicos y la industria petrolera, y otorga al Ejecutivo facultades extraordinarias, incluyendo requisición de bienes, cierre de fronteras y posible suspensión de manifestaciones.

La ONG Acceso a la Justicia señaló una inconsistencia: el mismo día de la firma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia temporal de Maduro y designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. (ANSA).