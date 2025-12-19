Venezuela.- PP homenajea a María Corina Machado y pide a Sánchez "que deje de hacernos cómplices de Maduro a los españoles"

MÁLAGA, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afeado este viernes al Gobierno de España que "esté más cerca del régimen chavista de Nicolás Maduro que del premio Nobel de la Paz", otorgado recientemente a la líder opositora en Venezuela María Corina Machado, y ha pedido a Pedro Sánchez "que deje de ser cómplice y de hacernos cómplices a todos los españoles de los abusos y tropelías del régimen de Maduro". Así lo ha expuesto durante un acto con venezolanos residentes en la provincia para rendir "un bonito y necesario homenaje a una mujer valiente y a quienes desde la distancia, desde Málaga, también estáis luchando por la libertad y la democracia", marco en el que ha destacado que "no esperábamos del Ejecutivo socialista reconocimientos como el que hace el PP; nos hubiéramos conformado con que se reconociera como presidente legítimo a quien ganó las elecciones". "El Nobel de la Paz a María Corina Machado y al pueblo de Venezuela no sólo supone el inicio del tiempo de descuento para el gobierno ilegítimo de Maduro; para el resto del mundo lanza el mensaje inequívoco de que la política sigue siendo útil y merece la pena ejercerla, además de advertirnos de que la democracia hay que mimarla y no darla nunca por sentado", ha explicado Navarro. La dirigente 'popular' ha reivindicado el apoyo explícito de la formación provincial al "país hermano de Venezuela", subrayando que "le hemos acompañado tanto en los momentos previos a las elecciones de julio de 2024 como en la posterior reivindicación de Edmundo González como presidente legítimo". "Hemos estado a las duras y a las maduras y hoy celebramos esa ilusión generalizada a nivel mundial", ha apostillado. Por eso, ha continuado, "sentimos ese reconocimiento a María Corina Machado como propio y queríamos visibilizar esa alegría colectiva que sentimos en el PP de Málaga y que es extensible al resto de la ciudadanía malagueña", ha abundado. Así, ha señalado la necesidad de seguir alentando espacios de diálogo en los que reivindicar la libertad y la democracia, apuntando la creación el pasado año de la Oficina por la Libertad y la Democracia para prestar apoyo y asesoramiento jurídico a las personas que llegan a Málaga exiliadas de sus países por la falta de libertad; además de la celebración hace dos meses del primer Foro por Libertad y la Democracia, que contó como madrina de honor con la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y con la participación del expresidente de México Felipe Calderón y del exalcalde de Caracas y líder opositor venezolano, Antonio Ledezma. "Es más importante que nunca que los españoles y los malagueños nos rebelemos ante quienes intentan validar cualquier ataque a la libertad y a los derechos humanos; que mostremos nuestro rechazo taxativo y sin ambages ante quienes menosprecian y atacan a las instituciones", ha manifestado, incidiendo en que "tenemos la responsabilidad de no olvidar de dónde venimos y a dónde queremos ir". "Tenemos que levantar la voz ante las atrocidades que vemos en otros países pensando que no estamos libres de nada; generando alarmas para que en España no ocurra lo mismo", ha añadido la presidenta del PP malagueño, advirtiendo de que no afrontar esta obligación como demócratas es peligroso, porque aceptar regímenes ilegítimos como los de Maduro sienta un diabólico precedente no sólo en Venezuela, sino en cualquier país del mundo. Por ello, ha resaltado que, "con este acto y con todos los que le han precedido y que se sucederán, desde el PP de Málaga queremos manifestaros nuestra alegría como formación política que siempre está a pie de calle, trabajando codo con codo junto a los ciudadanos", señalando "nuestra absoluta ilusión en el futuro que dibuja este Premio Nobel de la Paz", ha concluido.