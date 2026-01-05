Venezuela: pp insiste Edmundo González debe liderar transición

El camino hacia "la democracia en Venezuela tiene que venir de la mano de quien es el presidente legítimo", declaró la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en entrevistas a TVE y Cadena Ser.

González, exiliado en España, y María Corina Machado deben liderar el proceso porque "tienen la legitimidad de la soberanía que les ha dado el voto de los venezolanos", añadió.

Gamarra consideró que "el horizonte del futuro y de la esperanza de Venezuela no pasa por Delcy Rodríguez. No puede pasar por la mano derecha de quien era un presidente ilegítimo y de quien lideraba un régimen criminal dictatorial".

Por otra parte, Gamarra apuntó que "hay dudas" sobre si en la operación militar ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, "se ha infringido el derecho internacional", aunque, añadió, "la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro no admite otro calificativo que el de haber derrotado a un dictador". (ANSA).