Venezuela: PP reprocha a Sánchez no felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "No son ni demócratas ni feministas"

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha reprochado al presidente de España, Pedro Sánchez, no haber felicitado a opositora venezolana María Corina Machado tras ser galardonada con el premio Nobel de la Paz y a afirmado que "la izquierda y la ultraizquierda" no son "ni demócratas ni feministas".

"No felicitan a una mujer valiente, comprometida, luchadora por la democracia y por la libertad porque están con una dictadura sanguinaria que ha robado la democracia a los venezolanos", ha planteado Díaz-Pache en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea.

El 'popular' ha reivindicado que Machado se ha "enfrentado al dictador" --en referencia al presidente Nicolás Maduro-- y por ello "sufre cada día la represión y vive escondida".

Entiende que la ausencia de felicitación sitúa a Sánchez "más del lado de la dictadura que de la democracia".

"Esto es una vergüenza porque seguramente esté al dictado del que parece ya el jefe del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que no le permite celebrar este Premio Nobel de la Paz ¿Por qué? José Luis Rodríguez Zapatero es un agente del régimen de Maduro, que no sabemos a qué se dedica, no sabemos quién le paga, no sabemos de dónde cobra, no sabemos a qué intereses sirve", ha apostillado.

También ha cargado contra el presidente de España por su vídeo de felicitación del Día de la Hispanidad este domingo 12 de octubre, donde "no aparece la bandera de España, pero sí la de Palestina".

"La Hispanidad no es celebrada por la ultraizquierda porque se avergüenzan de una de las mayores gestas de la Historia de la Humanidad", ha insistido Carlos Díaz-Pache.

Por último, ha afirmado que Sánchez intentó "boicotear" el plan de paz para la Franja de Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para luego "acoplarse" a la firma del acuerdo en Egipto.