Venezuela: prensa, "Vaticano exhortó a EEUU a posible salida para Maduro"
Rusia lista para darle asilo
Si bien admitió que Nicolás Maduro debía irse, Parolin instó a Estados Unidos a ofrecerle una salida, y le explicó a Burch que Rusia estaba dispuesta a concederle asilo y urgió a Washington a ser paciente, informó al respecto el Washington Post citando fuentes que asintieron que, durante días, Parolin intentó contactar al secretario de Estado, Marco Rubio, para evitar un derramamiento de sangre.
"Es decepcionante ver que se publicaron partes de una conversación confidencial que no reflejan fielmente el contenido de la misma, que tuvo lugar durante el período navideño", dijo la Oficina de Prensa del Vaticano al Washington Post. (ANSA).