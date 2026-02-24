Venezuela prepara envío de cargamentos de crudo más grandes, apunta a India

Por Marianna Parraga, Shariq Khan y Arathy Somasekhar

24 feb (Reuters) -

Algunas casas comerciales y compradores de petróleo venezolano fletaron los primeros supertanqueros para exportar desde el país sudamericano como parte de un pacto entre Caracas y Washington, lo que se espera acelerará los envíos a partir de marzo y aumentará los despachos a India, según fuentes y datos. Las firmas comerciales Vitol y Trafigura han estado exportando crudo y combustibles venezolanos desde enero como parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares que Washington y Caracas pactaron tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. La mayor parte de las exportaciones se han enviado en buques Panamax y Aframax a refinerías estadounidenses, así como en Suezmaxes a terminales en Curazao, Santa Lucía, San Eustaquio y las Bahamas en el Caribe, donde los comerciantes han estado almacenando y enviando a puertos estadounidenses y europeos, según datos de movimiento de barcos. La contratación de superpetroleros que transportan hasta 2 millones de barriles cada uno puede acelerar el ritmo de despachos en la principal terminal petrolera de Venezuela, Jose, que es operada por la energética estatal PDVSA y maneja hasta el 70% de las exportaciones totales de crudo.

Los cargamentos más grandes también podrían reducir potencialmente los costos de transporte para comerciantes y clientes, quienes se han estado quejando de que los precios, de alrededor de 15 dólares por barril menos que el Brent acordados el mes pasado para las compras iniciales de crudo pesado Merey, se han vuelto demasiado altos.

Al menos tres superpetroleros fletados por Vitol y Trafigura, el Nissos Kea, el Nissos Kythnos y el Arzanah, tienen ventanas de carga asignadas para marzo en Jose, según datos marítimos. Todos tienen India como destino.

Otro supertanquero, el Olympic Lion, iba rumbo a Venezuela esta semana con arribo previsto a finales de marzo, según datos de LSEG. Se desconocía de inmediato el nombre del fletador.

Las casas comerciales han vendido recientemente cargamentos de crudo pesado venezolano a refinadores indios, incluyendo Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp y HPCL Mittal Energy (HMEL), como parte de su intento por reducir las compras de petróleo ruso, una medida que ayudó a Nueva Delhi a cerrar un acuerdo comercial con Washington recientemente.

Reliance Industries compró un cargamento de 2 millones de barriles de Vitol para carga en marzo y está buscando compras directas de PDVSA, dijeron otras fuentes.

Ningún superpetrolero cargó en Venezuela para exportación en febrero, según los datos.

PDVSA y Vitol no respondieron a solicitudes de comentarios. Trafigura no quiso hacer comentarios. Los refinadores indios declinaron hablar sobre las compras.

La estadounidense Chevron y varios refinadores de ese país, incluido Valero Energy, Phillips 66 y Citgo Petroleum, se están preparando para aumentar el procesamiento de petróleo venezolano, lo que también se espera que impulse las exportaciones.

Chevron y algunos refinadores de Estados Unidos han contratado docenas de Aframaxes y Panamaxes, en su mayoría bajo contratos de fletamento por tiempo determinado para Venezuela, dijeron dos de las fuentes, lo que significa que transportarán exclusivamente petróleo venezolano durante el período del contrato.

Vitol y Chevron también han contratado buques de tamaño similar para suministrar nafta a PDVSA, según los datos de envío. (Reporte de Marianna Parraga, Shariq Khan, Arathy Somasekhar y Georgina McCartney. Editado por Deisy Buitrago)