Venezuela: Presa por denunciar atropello contra 60 mujeres

Martha Lía Gragales había denunciado públicamente que el grupo de mujeres, en su mayoría madres, esposas y hermanas de los presos políticos, fueron agredidas el martes en la noche, golpeadas y asaltadas impunemente frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.

Los autores de la agresión, según testigos, fueron miembros de las bandas de chavistas paramilitares, llamados localmente "Colectivos". Los sujetos arremetieron a pie y en motocicletas contra el improvisado campamento donde las mujeres pedían por la libertad de los presos políticos acusados de terroristas por el gobierno de Maduro.

"Martha Lía Gragales, activista de @SurgentesDDHH fue detenida hace minutos tras participar en una concentración en apoyo a las madres agredidas por grupos paramilitares el pasado martes frente al TSJ", denuncia Provea este viernes 8 de agosto.

La activista de la ONG Surgentes había denunciado a través de varios medios y redes el atropello a las mujeres en una noche de terror. Relató que la policía se negó a prestarles ayuda o a recibir denuncias por los teléfonos y otros artículos robados en el ataque. En una inusual reacción, la Defensoría del Pueblo había prometido investigar.

"Estuvimos frente a la máxima autoridad judicial del país, rogando por la libertad de nuestros hijos, hermanos, esposos, que llevan más de un año presos injustamente. Pero en lugar de justicia, nos respondieron con violencia, con miedo, con humillación", contó al medio local Efecto Cocuyo el jueves.

